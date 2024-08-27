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Отверженная кандидатка в премьеры Франции собирает «армию‎» против Макрона

Кандидат в премьеры от левых Касте обвинила Макрона в «отказе от демократии»

27 августа, 13:26
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Кандидат на пост премьер-министра от коалиции левых "Новый народный фронт" Люси Касте считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон попирает принципы демократии, отказав левым силам участвовать в формировании правительства, несмотря на их победу в парламентских выборах. Об этом Касте заявила радиостанции France Inter.

«Я считаю, что это отказ от демократии. Я считаю, что решение президента Макрона не соответствует принципам конституции и принципам демократии. Мне кажется, что это внушает беспокойство. И да, я призываю всех объединиться и выступить против», — подчеркнула она.

Названа причина возможного отстранения Макрона от поста президента Франции
Названа причина возможного отстранения Макрона от поста президента Франции

Напомним, после внеочередных парламентских выборов в Национальном собрании Франции сложилась непростая политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, с 168 мандатами. Однако французский президент исключил возможность участия левых сил в формируемом правительства, якобы желая соблюсти «институциональную стабильность». Макрон отклонил кандидатуру Касте на должность премьер-министра страны от «Нового народного фронта». Представитель оппозиции Манюэль Бомпар назвал решение Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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