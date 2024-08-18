Названа причина возможного отстранения Макрона от поста президента Франции
Tribune: Во Франции левые хотят потребовать отставки Макрона из-за Касте
Представители левой партии "Непокорившаяся Франция" намерены внести в бюро Национального собрания предложение об отстранении от должности президента Пятой Республики Эмманюэля Макрона. Как написал в статье для еженедельника La Tribune Dimanche основатель этой политической силы Жан-Люк Меланшон, такое произойдёт, если глава государства не назначит председателем французского правительства кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса "Новый народный фронт" Люси Касте.
В своём послании представители "Непокорившейся Франции" напомнили о 68-й статье конституции страны, которая определяет условия отрешения президента от должности. Также они подчеркнули, что Макрон должен принять результаты парламентских выборов и назначить Касте премьером.
"Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!" — говорится в сообщении.
В публикации также утверждается, что действующий французский лидер отказывался формировать кабмин до окончания Олимпиады в Париже и якобы игнорирует кандидатуру представителя "Нового народного фронта". Члены "Непокорившейся Франции" считают, что своим бездействием Макрон угрожает основам демократии в республике, в связи с чем требуется вмешательство парламента.
Напомним, что о выборе единого кандидата на должность премьер-министра от победившего на парламентских выборах во Франции блока левых партий "Новый народный фронт" Life.ru писал в конце прошлого месяца. Тогда сообщалось, что им стала Люси Касте. На парламентских выборах во Франции победила коалиция левых "Новый народный фронт" со 182 местами в Национальном собрании, в то время как сторонники действующего президента Франции Макрона оказались вторыми со 168 депутатскими мандатами.
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