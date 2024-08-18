Названа причина возможного отстранения Макрона от поста президента Франции

Представители левой партии "Непокорившаяся Франция" намерены внести в бюро Национального собрания предложение об отстранении от должности президента Пятой Республики Эмманюэля Макрона. Как написал в статье для еженедельника La Tribune Dimanche основатель этой политической силы Жан-Люк Меланшон, такое произойдёт, если глава государства не назначит председателем французского правительства кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса "Новый народный фронт" Люси Касте.

В своём послании представители "Непокорившейся Франции" напомнили о 68-й статье конституции страны, которая определяет условия отрешения президента от должности. Также они подчеркнули, что Макрон должен принять результаты парламентских выборов и назначить Касте премьером.

"Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!" — говорится в сообщении.