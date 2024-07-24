Во Франции назван главный кандидат на пост премьер-министра

Победивший на парламентских выборах во Франции блок левых партий "Новый народный фронт" выбрал единого кандидата на должность премьер-министра. Об этом представители блока высказались в официальном заявлении.

Этому решению предшествовали долгие переговоры, вызванные разногласиями между партиями. Вопрос решался больше двух недель. Кастец представили общественности как лидера борьбы за защиту и продвижение госуслуг, участницу борьбы против выхода на пенсию в 64 года. Ранее она работала на государственной должности и боролась с налоговым мошенничеством и финансовыми преступлениями. Она также основала коллектив "Наши общественные службы".