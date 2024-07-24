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23 июля, 23:12

Во Франции назван главный кандидат на пост премьер-министра

Победившие на выборах левые выдвинули Люси Кастец на должность премьера Франции

Кандидат в премьер-министры от блока левых партий "Новый народный фронт" во Франции Люси Кастец. Обложка © X / JHadopi

Кандидат в премьер-министры от блока левых партий "Новый народный фронт" во Франции Люси Кастец. Обложка © X / JHadopi

Победивший на парламентских выборах во Франции блок левых партий "Новый народный фронт" выбрал единого кандидата на должность премьер-министра. Об этом представители блока высказались в официальном заявлении.

"Новый народный фронт" представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец", — указано в документе.

Этому решению предшествовали долгие переговоры, вызванные разногласиями между партиями. Вопрос решался больше двух недель. Кастец представили общественности как лидера борьбы за защиту и продвижение госуслуг, участницу борьбы против выхода на пенсию в 64 года. Ранее она работала на государственной должности и боролась с налоговым мошенничеством и финансовыми преступлениями. Она также основала коллектив "Наши общественные службы".

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Напомним, что во Франции на голосовании победила коалиция левых "Новый народный фронт" со 182 местами в Национальном собрании, в то время как сторонники действующего президента Франции Эмманюэля Макрона оказались вторыми со 168 депутатскими мандатами.

Анатолий Симоненко
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