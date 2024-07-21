Во Франции захотели "планомерно" выйти из НАТО Глава партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон призвал Францию выйти из НАТО 21 июля, 09:35 Жан-Люк Меланшон. Обложка © ТАСС / Abdullah Firas/ABACA

Во Франции создатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что вывел бы страну из НАТО в случае занятия им поста президента. Об этом политик рассказал испанской газете Pais, комментируя итоги французских парламентских выборов.

"Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно во время войны, чтобы не видеть себя втянутыми в эту историю", — подчеркнул Меланшон.

По его словам, политику НАТО можно охарактеризовать как очень агрессивную, поэтому Париж должен выбрать путь "разоружения и умиротворения" вопреки мнению своих союзников по альянсу.

Напомним, что во Франции на голосовании победила коалиция левых "Новый народный фронт" со 182 местами в Национальном собрании, в то время как сторонники действующего президента Франции Эмманюэля Макрона лишь на втором месте со 168 депутатскими мандатами.

Авторы Татьяна Миссуми