Для Зеленского события на мировой арене обернулись двойной катастрофой. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал у себя на странице в соцсети X. По его словам, Зеленский не только не смог подчинить Курскую область, но и планомерно теряет Донбасс.

«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — написал он.

Политик призвал киевскую администрацию прекратить «резню» и приступить к решению конфликта мирным путём.