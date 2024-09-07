Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского и призвали его прекратить «резню»
Французский политик Филиппо: Для режима Зеленского наступила двойная катастрофа
Для Зеленского события на мировой арене обернулись двойной катастрофой. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал у себя на странице в соцсети X. По его словам, Зеленский не только не смог подчинить Курскую область, но и планомерно теряет Донбасс.
«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — написал он.
Политик призвал киевскую администрацию прекратить «резню» и приступить к решению конфликта мирным путём.
Ранее в Германии заявили, что Зеленский потерял всякую связь с реальностью, раз считает, что сможет заключить мир с Россией на своих условиях. Там отметили, что в результате ударов ВС РФ повреждено множество военных объектов на территории Украины, ВСУ терпят крах практически на всех направлениях.
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