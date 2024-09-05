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5 сентября, 13:22

Кулеба остался в Правительстве Украины, но не тот

Замглавы офиса Зеленского Кулеба стал вице-премьером по восстановлению Украины

Алексей Кулеба. Обложка © Wikipedia / Vsekrasyvo

Алексей Кулеба. Обложка © Wikipedia / Vsekrasyvo

Верховная рада Украины назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера, министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины. «За» проголосовали 240 народных депутатов из 450.

Как подчеркнул депутат Рады Алексей Железняк, Кулеба фактически будет работать в трёх ведомствах. Ранее он занимал пост заместителя главы офиса Владимира Зеленского.

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Напомним, последние дни ознаменовались на Украине рядом государственных назначений. В частности, свой пост потерял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подавший заявление об отставке 4 сентября. На следующий день Рада приняла его прошение. Владимир Зеленский отмечал, что уже бывший главный дипломат Незалежной не смог обеспечить поддержку дальнейшей западной помощи Киеву. Новым главой МИД стал Андрей Сибига.

Матвей Константинов
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