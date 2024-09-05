Кулеба остался в Правительстве Украины, но не тот
Замглавы офиса Зеленского Кулеба стал вице-премьером по восстановлению Украины
Алексей Кулеба. Обложка © Wikipedia / Vsekrasyvo
Верховная рада Украины назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера, министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины. «За» проголосовали 240 народных депутатов из 450.
Как подчеркнул депутат Рады Алексей Железняк, Кулеба фактически будет работать в трёх ведомствах. Ранее он занимал пост заместителя главы офиса Владимира Зеленского.
Напомним, последние дни ознаменовались на Украине рядом государственных назначений. В частности, свой пост потерял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подавший заявление об отставке 4 сентября. На следующий день Рада приняла его прошение. Владимир Зеленский отмечал, что уже бывший главный дипломат Незалежной не смог обеспечить поддержку дальнейшей западной помощи Киеву. Новым главой МИД стал Андрей Сибига.