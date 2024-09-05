«Воз всё равно развалится»: Захарова перефразировала поговорку, говоря об отставке Кулебы
Захарова — об отставке Кулебы: Он с возу, но воз всё равно развалится
Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы не изменит плачевного будущего Украины, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) она прокомментировала новость из Киева, перефразировав известную поговорку.
«Кулеба с возу, но воз всё равно развалится», — отметила дипломат.
Напомним, 4 сентября Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке с поста главы МИД Украины. Однако Верховная рада приняла это лишь на следующий день. Говоря о решении, Владимир Зеленский заявил, что ему «не хватает» энергии для поддержки дальнейшей военной помощи со стороны Запада. По данным СМИ, преемником главного дипломата Незалежной станет его заместитель Андрей Сибига.
Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Коньков