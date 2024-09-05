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5 сентября, 08:57

Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Верховная рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. За проголосовало 240 депутатов, против — всего один, 44 воздержалось.

Ранее Владимир Зеленский предложил назначить на его место нынешнего заместителя министра Андрея Сибигу.

Политическая судьба Кулебы была предрешена ещё весной, пишут СМИ
Политическая судьба Кулебы была предрешена ещё весной, пишут СМИ

Напомним, Киев проводит масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины, а также вице-премьер Ольга Стефанишина. Кулеба тоже подал прошение об отставке, но вчера Рада отложила голосование по его кандидатуре. Украинские СМИ узнали, что Кулеба настолько не хотел покидать пост, уговорил часть франции пропрезидентской партии «Слуга народа» сорвать голосование.

Александра Вишнякова
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