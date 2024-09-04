Рада поддержала увольнение трёх украинских министров
Нардеп Железняк: Рада приняла отставку главы Минстратегпрома Украины Камышина
Верховная Рада приняла отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. По его словам, увольнение Камышина поддержали 243 парламентария.
«Несмотря на информацию в СМИ, Камышин не идёт на должность заместителя председателя ОП (Офиса Владимира Зеленского, — Прим. Life.ru). А будет в статусе стратегического советника», — написал Железняк в телеграм-канале.
Также Рада поддержала увольнение ещё двух министров. Речь идёт о Руслане Стрельце и Денисе Малюське. Первый ранее занимал должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, второй — министра юстиций.
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Вчера в отставку подали главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины, а также два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Сегодня утром стало известно, что прошение об отставке подал и глава МИД Дмитрий Кулеба.
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