Рада поддержала увольнение трёх украинских министров

Верховная Рада приняла отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. По его словам, увольнение Камышина поддержали 243 парламентария.

«Несмотря на информацию в СМИ, Камышин не идёт на должность заместителя председателя ОП (Офиса Владимира Зеленского, — Прим. Life.ru). А будет в статусе стратегического советника», — написал Железняк в телеграм-канале.