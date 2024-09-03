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3 сентября, 18:59

Зеленский уволил замглавы офиса президента Ростислава Шурму

Экс-замглавы офиса президента Ростислав Шурма. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua

Экс-замглавы офиса президента Ростислав Шурма. Обложка © Wikipedia / President.gov.ua

Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму с должности. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте украинского политика.

«Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины», — уточняется в документе.

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Ранее в отставку ушли и другие украинские чиновники. Пост покинул министр юстиций Денис Малюськ, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Кроме того, заявление об уходе написала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

Александра Мышляева
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