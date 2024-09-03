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На Украине ушли в отставку главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды

3 сентября, 15:52
Верховная Рада Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Верховная Рада Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

На Украине руководители Минюста, Минстратегпрома и Минприроды покинули свои должности, подав прошения об отставке. Об этом сообщил в своём телеграм-канале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Речь идёт о министре юстиции Денисе Малюське, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслане Стрельце.

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Ранее Владимир Зеленский уволил командующего ВВС Украины Олещука*. Это связывают с крушением первого истребителя F-16, а также его открытой конфронтацией с депутатом Марьяной Безуглой. Своё увольнение военачальник прокомментировал цитатой об отсутствии стыда.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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