На Украине ушли в отставку главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды

На Украине руководители Минюста, Минстратегпрома и Минприроды покинули свои должности, подав прошения об отставке. Об этом сообщил в своём телеграм-канале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.