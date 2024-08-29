Генштаб ВСУ признал потерю первого истребителя F-16

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первый случай крушения переданного Киеву истребителя F-16. По данным украинских военных, авария произошла во время массированного российского обстрела, однако точные причины падения самолёта в Киеве называть не назвали.

«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолёт потерпел крушение, лётчик погиб», — заявили в Генштабе ВСУ.