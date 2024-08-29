Генштаб ВСУ признал потерю первого истребителя F-16
Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первый случай крушения переданного Киеву истребителя F-16. По данным украинских военных, авария произошла во время массированного российского обстрела, однако точные причины падения самолёта в Киеве называть не назвали.
«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолёт потерпел крушение, лётчик погиб», — заявили в Генштабе ВСУ.
Для выяснения причин инцидента назначена специальная комиссия Минобороны Незалежной, которая работает в районе крушения истребителя.
Напомним, накануне появились новости, что первый истребитель F-16, который Запад поставил Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь.
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