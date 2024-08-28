Первый украинский F-16 мог быть уничтожен ударом по аэродрому Староконстантинов

Первый истребитель F-16, переданный Украине Западом, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Сейчас российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара.

По данным SHOT, накануне ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где и находились переданные западными странами самолёты. Сразу после удара они поднялись в воздух и два-три часа кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстанинов, российские военные тут же нанесли ещё один удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.