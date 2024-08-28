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Первый украинский F-16 мог быть уничтожен ударом по аэродрому Староконстантинов

28 августа, 07:35
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Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Sascha Hahn

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Sascha Hahn

Первый истребитель F-16, переданный Украине Западом, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Сейчас российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара.

По данным SHOT, накануне ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где и находились переданные западными странами самолёты. Сразу после удара они поднялись в воздух и два-три часа кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстанинов, российские военные тут же нанесли ещё один удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.

«Информация сейчас пока проверяется, требуется уточнить ещё несколько моментов до официальных заявлений», — рассказал SHOT собеседник, близкий к МО РФ.

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А ранее ВС РФ уже могли нанести удары по военному аэродрому в Ивано-Франковске, где располагались самолёты F-16, которые Киев демонстрировал на своём видео.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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