Командующий ВВС Украины и мать "призрака Киева" случайно выдали место базирования F-16

Командующий ВВС Украины Николай Олещук опубликовал в своём телеграм-канале видео, где во всей красе представлены новые истребители F-16, а также ангары и аэродром, на которым их разместили.

Видео украинской стороны про истребители F-16. Видео © Telegram / Николай Олещук

Само видео посвящено украинскому пилоту с позывным Джус, погибшему год назад в воздушном бою со своими же. Олещук написал, что во время прощания с ним он пообещал его матери посидеть в кабине самолёта F-16, который мечтал научиться пилотировать её сын. Как только на Украине таковые возникли, Киев сразу отснял сюжет, усадив в истребитель мать Джуса.

«К сожалению, Джус совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на обучение в Соединённые штаты. И сегодня в кабине F-16 его мать. Она продолжает дело своего сына», — сетует Олещук.

В одном из фрагментов этой истории сзади виднеется высокая белая постройка, по которой военные без особого труда с помощью спутников могут разобраться, где именно находится это самое место. В итоге выяснилось, что истребители расположены на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области, где сегодня утром, к слову, гремели взрывы.