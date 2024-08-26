Командующий ВВС Украины и мать "призрака Киева" случайно выдали место базирования F-16
Командующий ВВС Украины Олещук одним видео раскрыл местонахождение F-16
Приметная белая постройка на заднем плане на видео ВВС Украины. Скриншот © Telegram / Николай Олещук
Командующий ВВС Украины Николай Олещук опубликовал в своём телеграм-канале видео, где во всей красе представлены новые истребители F-16, а также ангары и аэродром, на которым их разместили.
Видео украинской стороны про истребители F-16. Видео © Telegram / Николай Олещук
Само видео посвящено украинскому пилоту с позывным Джус, погибшему год назад в воздушном бою со своими же. Олещук написал, что во время прощания с ним он пообещал его матери посидеть в кабине самолёта F-16, который мечтал научиться пилотировать её сын. Как только на Украине таковые возникли, Киев сразу отснял сюжет, усадив в истребитель мать Джуса.
«К сожалению, Джус совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на обучение в Соединённые штаты. И сегодня в кабине F-16 его мать. Она продолжает дело своего сына», — сетует Олещук.
В одном из фрагментов этой истории сзади виднеется высокая белая постройка, по которой военные без особого труда с помощью спутников могут разобраться, где именно находится это самое место. В итоге выяснилось, что истребители расположены на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области, где сегодня утром, к слову, гремели взрывы.
Неизвестно, действительно ли командование ВСУ собирается посадить эту женщину за штурвал истребителя, однако теперь это значения не имеет, поскольку ранее ВС РФ уже могли нанести удары по военному аэродрому в Ивано-Франковске, где располагались самолёты F-16, которые Киев демонстрировал на своём видео.