В США подтвердили, что Украина потеряла первый истребитель F-16

Первый истребитель F-16 потерпел крушение на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме. ВСУ, к слову, не подтверждали данную информацию.

По данным газеты, авария произошла в понедельник, 26 августа. Истребитель упал во время массированного российского обстрела, однако как утверждает неназванный представитель американских властей, падение якобы произошло из-за ошибки пилота.