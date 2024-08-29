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29 августа, 15:00

В США подтвердили, что Украина потеряла первый истребитель F-16

WSJ: Первый истребитель F-16 потерпел крушение на Украине

Первый истребитель F-16 потерпел крушение на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме. ВСУ, к слову, не подтверждали данную информацию.

По данным газеты, авария произошла в понедельник, 26 августа. Истребитель упал во время массированного российского обстрела, однако как утверждает неназванный представитель американских властей, падение якобы произошло из-за ошибки пилота.

В ВСУ пока не подтвердили информацию о потере F-16.

Напомним, накануне появились новости, что первый истребитель F-16, который Запад поставил Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь.

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Shutterstock / FOTODOM / Simon Vandamme

Наталья Демьянова
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