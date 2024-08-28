Первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь погиб при ракетном ударе ВС РФ
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Первый украинский пилот F-16, который более двух лет обучался на базе НАТО работе с данным типом истребителей, погиб во время российского удара возмездия по военным и промышленным объектам в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в Луцком горсовете. Пост в соцсетях выложил депутат Игорь Полищук. Однако позже информация из Сети почему-то пропала.
По предварительным данным, Меся был на аэродроме, где ВСУ организовали базу американских F-16. Во время российских атак 26 августа он и погиб. Месь — пилот F-16, служивший ранее в 204-й бригаде тактической авиации. Он обучался более двух лет на одной из баз НАТО в США.
Ранее появились новости, что первый истребитель F-16, который Запад поставил Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. После первого удара украинская армия подняла самолёты в воздух, но когда их вернули на землю, ВС РФ ударили второй раз. Кстати, нашим бойцам пообещали 15 миллионов рублей за американские истребили F-15 и F-16.