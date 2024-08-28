Первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь погиб при ракетном ударе ВС РФ

Первый украинский пилот F-16, который более двух лет обучался на базе НАТО работе с данным типом истребителей, погиб во время российского удара возмездия по военным и промышленным объектам в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в Луцком горсовете. Пост в соцсетях выложил депутат Игорь Полищук. Однако позже информация из Сети почему-то пропала.