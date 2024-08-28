В Госдуме осмеяли ВСУ после уничтожения «всемогущего» F-16 и обещали награду нашим «охотникам»
Депутат Колунов заявили, что ВС РФ полностью развенчали миф о «всемогущих» F-16
Реклама американских истребителей была хорошей, поэтому на Украине у всех создалось впечатление об их непобедимости, однако реальность всё расставила по своим местам. В итоге «всемогущие» F-16 уничтожаются так же, как и европейские самолёты. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
ВСУшники думали, что американские истребители «всемогущие» и способны исправить ситуацию на линии фронта. Наши парни, наша авиация и артиллерия, этот миф успешно развенчали – первый «всемогущий» уничтожен. Бесспорно американцы научились рекламировать свою технику, однако боевых характеристик ей это не добавило. Вот и стоит в тылу, за миллиарды долларов. Думали, мы дотуда не достанем. Достали. И продолжим это делать
«Что касается наших парней. На мой взгляд, необходимо тех военнослужащих, которые вычислили американский истребитель, отвечали за наводку и удар по нему, представить к госнаградам», — считает парламентарий.
По его словам, эти люди, эти герои показали всему миру, что американские военные самолёты ничем не отличаются от истребителей из Европы, которых мы сбиваем десятками.
Ранее в СМИ появилась информация, что первый истребитель F-16, переданный Украине Западом, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. После первого удара ВСУ подняли самолёты в воздух, однако, когда их вернули на землю, последовал второй удар. К слову, российским военнослужащим пообещали 15 миллионов рублей за американские истребили F-15 и F-16.
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