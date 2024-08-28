В Госдуме осмеяли ВСУ после уничтожения «всемогущего» F-16 и обещали награду нашим «охотникам»

ВСУшники думали, что американские истребители «всемогущие» и способны исправить ситуацию на линии фронта. Наши парни, наша авиация и артиллерия, этот миф успешно развенчали – первый «всемогущий» уничтожен. Бесспорно американцы научились рекламировать свою технику, однако боевых характеристик ей это не добавило. Вот и стоит в тылу, за миллиарды долларов. Думали, мы дотуда не достанем. Достали. И продолжим это делать