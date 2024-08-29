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29 августа, 10:11

В Госдуме констатировали, что с уничтожением первого F-16 в Киеве лопнул «пиар-пузырь»

Депутат Хамитов – об F-16: Обычный самолёт, которым управляют обычные пилоты

НАТО и ВСУ сейчас испытывают такое же сильное разочарование, как ребёнок, который долго надувал мыльный пузырь или воздушный шарик, но он в итоге лопнул. Так в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал уничтожение первого западного истребителя F-16 и гибель пилота этого «разрекламированного» самолёта.

Они долго распинались о том, какие это всемогущие истребители, грозились подготовить на своей базе супервоинов. Масло в огонь лилось цистернами. Согласно этой пиар-акции, на выходе должны были получиться какие-то неубиваемые терминаторы, вооружённые невиданной супертехникой. Прямо как в Голливуде. В результате мы имеем самый обычный самолёт, которым управляют самые обычные пилоты.

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

Они долго распинались о том, какие это всемогущие истребители, грозились подготовить на своей базе супервоинов. Масло в огонь лилось цистернами. Согласно этой пиар-акции, на выходе должны были получиться какие-то неубиваемые терминаторы, вооружённые невиданной супертехникой. Прямо как в Голливуде. В результате мы имеем самый обычный самолёт, которым управляют самые обычные пилоты.
Они долго распинались о том, какие это всемогущие истребители, грозились подготовить на своей базе супервоинов. Масло в огонь лилось цистернами. Согласно этой пиар-акции, на выходе должны были получиться какие-то неубиваемые терминаторы, вооружённые невиданной супертехникой. Прямо как в Голливуде. В результате мы имеем самый обычный самолёт, которым управляют самые обычные пилоты.

Парламентарий добавил, что российское возмездие настигло этих «суперподготовленных специалистов» на «супермощной технике» точно так же, как и всех остальных, кто решил, что можно безнаказанно атаковать российскую землю.

"И чрезмерно надутый пиар-пузырь лопнул сразу, как только попал в реальные боевые условия", — добавил Хамитов.

В Госдуме осмеяли ВСУ после уничтожения «всемогущего» F-16 и обещали награду нашим «охотникам»
В Госдуме осмеяли ВСУ после уничтожения «всемогущего» F-16 и обещали награду нашим «охотникам»

Напомним, накануне появились новости, что первый истребитель F-16, который Запад поставил Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Ali _Cobanoglu

Ольга Годуненко
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