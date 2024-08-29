В Госдуме констатировали, что с уничтожением первого F-16 в Киеве лопнул «пиар-пузырь»

НАТО и ВСУ сейчас испытывают такое же сильное разочарование, как ребёнок, который долго надувал мыльный пузырь или воздушный шарик, но он в итоге лопнул. Так в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал уничтожение первого западного истребителя F-16 и гибель пилота этого «разрекламированного» самолёта.