Военный эксперт разгадал главный замысел «попрошаек» Зеленского в США
Полковник Матвийчук: Атака дронов ВСУ на РФ — попытка показать США свою мощь
Массированная атака дронов ВСУ, которая состоялась в ночь на 1 сентября на 15 российских регионов, является попыткой Украины продемонстрировать США свою мощь и выпросить у американцев ещё больше оружия и боеприпасов. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Царьградом».
«Я думаю, что это такая презентация, протокол о намерениях, что, мол, мы ещё сильны, у нас есть достаточно большое количество беспилотников, различной модификации, мы будем наносить удары», — предположил эксперт.
Он уверен, что за этим последует требование украинцев дать им ракеты ATACMS, Storm Shadow, «Скальп» и немецкие «Таурусы». Кроме того, это может быть попыткой Киева запугать руководство России и вынудить его запросить капитуляцию, считает Матвийчук.
«Действия ВСУ — это террористические атаки против мирного населения. Им всё равно, куда стрелять. Они сегодня пытаются массированными налётами по площадям, по жилым домам, по мирному населению создать недовольство центральной властью. И, собственно говоря, это такая попытка усадить Россию за стол переговоров терроризмом и угрозами приграничным районам», — высказался полковник в отставке.
Стоит отметить, что в свой последний приезд в США министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак пытались получить «подачки» от американцев в виде ракет, боеприпасов и денег. Кроме того, они настаивали на ужесточении политики в отношении России. В новый пакет военной помощи должны войти ракеты для систем противовоздушной обороны, антидроновое и противотанковое оружие, а также дополнительные боеприпасы. Известно, что Белый дом обсуждает с Киевом возможное увеличения глубины ударов по российской территории американскими вооружениями.
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