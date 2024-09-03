Военный эксперт разгадал главный замысел «попрошаек» Зеленского в США

Массированная атака дронов ВСУ, которая состоялась в ночь на 1 сентября на 15 российских регионов, является попыткой Украины продемонстрировать США свою мощь и выпросить у американцев ещё больше оружия и боеприпасов. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Царьградом».

«Я думаю, что это такая презентация, протокол о намерениях, что, мол, мы ещё сильны, у нас есть достаточно большое количество беспилотников, различной модификации, мы будем наносить удары», — предположил эксперт.

Он уверен, что за этим последует требование украинцев дать им ракеты ATACMS, Storm Shadow, «Скальп» и немецкие «Таурусы». Кроме того, это может быть попыткой Киева запугать руководство России и вынудить его запросить капитуляцию, считает Матвийчук.