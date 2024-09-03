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3 сентября, 07:49

Посол России узнал итоги поездки «попрошаек» Зеленского в США за новыми подачками

Посол Антонов: Умеров и Ермак в последний визит в США выпрашивали «подачки»

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак пытались получить «подачки» от США в свой последний приезд. Также политики хотели заставить Америку ужесточить политику в отношении России, сообщает посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Украинцы приезжали сюда за подачками. Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, Украина нашла в Штатах «полную поддержку». Правда, цели Америки вовсе не изменились. Истеблишмент США всё ещё планирует наносить удары по России с помощью армии Украины, поэтому в ближайшее время, скорее всего, Киев снова получит новый пакет вооружений.

Источник: Российский посол в США вернётся в РФ в октябре
Источник: Российский посол в США вернётся в РФ в октябре

Ранее участие США в конфликте с Россией через Украину подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что США заняли очень враждебную позицию и напрямую вовлечены в раздор. По словам Пескова, Америка «демонстрирует тенденцию к увеличению степени вовлечённости».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Наталья Афонина
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