Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак пытались получить «подачки» от США в свой последний приезд. Также политики хотели заставить Америку ужесточить политику в отношении России, сообщает посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Украинцы приезжали сюда за подачками. Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, Украина нашла в Штатах «полную поддержку». Правда, цели Америки вовсе не изменились. Истеблишмент США всё ещё планирует наносить удары по России с помощью армии Украины, поэтому в ближайшее время, скорее всего, Киев снова получит новый пакет вооружений.