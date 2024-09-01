Песков: США враждебно настроены к России и участвуют в конфликте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Штаты заняли откровенно враждебную позицию по отношению к России и напрямую вовлечены в конфликт на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков об отношении США и РФ, их перспективах, а также о вовлечённости Вашингтона в украинский конфликт. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Соединённые Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в это конфликт. Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — констатировал официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ранее Песков рассказал, что на выборах президента Штатов, которые пройдут в ноябре, для Москвы нет предпочтительных кандидатов, хотя демократов можно считать «более предсказуемыми». Также он прокомментировал заявления кандидата на пост главы государства от республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа о том, что в случае победы на выборах, он сразу же остановит конфликт между Россией и Украиной. По мнению официального представителя Кремля, Трамп вряд ли сможет это сделать — не стоит рассчитывать, что у него есть волшебная палочка.