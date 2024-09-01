Кремль высказался о «волшебной палочке» Трампа для завершения СВО за день
Песков не верит, что Трамп при избрании сможет разрешить конфликт на Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не верит в способность Дональда Трампа быстро разрешить конфликт на Украине в случае избрания президентом США. Вряд ли у него есть «волшебная палочка», сказал представитель Кремля в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно. Хотя, если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом, к утру, у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», — объяснил Песков, подчеркнув, что это гипотетические рассуждения.
Напомним, что Трамп выступает за мирные переговоры с Украиной и является противником военной помощи ВСУ. Также он неоднократно упоминал о том, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. Кстати, помощники Трампа разработали план по прекращению боёв на Украине. Если бизнесмена на ноябрьских выборах изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при начале переговоров с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать множество факторов.