Кремль высказался о «волшебной палочке» Трампа для завершения СВО за день

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не верит в способность Дональда Трампа быстро разрешить конфликт на Украине в случае избрания президентом США. Вряд ли у него есть «волшебная палочка», сказал представитель Кремля в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно. Хотя, если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом, к утру, у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», — объяснил Песков, подчеркнув, что это гипотетические рассуждения.