Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:00

Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине, пишут СМИ

Reuters: Трамп планирует шантажом принудить Киев пойти на переговоры

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Бывшему президенту США Дональду Трампу предложили инициативу по прекращению конфликта на Украине. План подразумевает принуждение Киева к переговорам путём возможного ограничения поставок оружия. С такой идеей к экс-президенту обратились два советника — Кит Келлог и Фред Флейтц. Если Трамп победит на грядущих выборах и вновь станет президентом, то Украина получит вооружение только при вступлении в переговоры с Россией.

"Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения конфликта России на Украине, если он победит на президентских выборах, который предполагает сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в случае её вступления в мирные переговоры", — пишет Reuters, ссылаясь на заявления самих советников. Сам Трамп положительно отреагировал на данную идею.

Подобные меры со стороны США могут столкнуться с сопротивлением со стороны европейских стран, а также вызвать некоторые разногласия в самой Республиканской партии, пишет издание.

В Кремле оценили план советников Трампа об урегулировании конфликта на Украине
В Кремле оценили план советников Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, до инаугурации, чем "осчастливил" Владимира Зеленского. Трамп также пообещал предотвратить третью мировую войну, которую, по его словам, может развязать нынешний лидер Штатов Джо Байден.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров