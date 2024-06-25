Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине, пишут СМИ

Бывшему президенту США Дональду Трампу предложили инициативу по прекращению конфликта на Украине. План подразумевает принуждение Киева к переговорам путём возможного ограничения поставок оружия. С такой идеей к экс-президенту обратились два советника — Кит Келлог и Фред Флейтц. Если Трамп победит на грядущих выборах и вновь станет президентом, то Украина получит вооружение только при вступлении в переговоры с Россией.

"Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения конфликта России на Украине, если он победит на президентских выборах, который предполагает сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в случае её вступления в мирные переговоры", — пишет Reuters, ссылаясь на заявления самих советников. Сам Трамп положительно отреагировал на данную идею.

Подобные меры со стороны США могут столкнуться с сопротивлением со стороны европейских стран, а также вызвать некоторые разногласия в самой Республиканской партии, пишет издание.