В Кремле оценили план советников Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Предложенный ключевыми советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию украинского конфликта должен учитывать ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters.

"Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчёт ситуацию на поле боя", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Речь идёт о плане, разработанном бывшими ответственными секретарями в Совете нацбезопасности США при Трампе Китом Келлогом и Фредом Флейтцем. Он предусматривает передачу Украине большого количества оружия, если Киев вступит в переговоры. Агентство Reuters узнало, что переговоры о мире будут проводиться на основании "имеющейся линии фронта".

По словам Флейтца, советники передали свой план Трампу и тот "не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить". А Келлог также отметил, что Вашингтон предупредит и Москву, что отказ от переговоров приведёт к усилению военной поддержки Киева.