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25 июня, 07:55

В Кремле оценили план советников Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Песков: В плане советников Трампа по Украине должна учитываться ситуация на поле боя

Предложенный ключевыми советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию украинского конфликта должен учитывать ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters.

"Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчёт ситуацию на поле боя", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Речь идёт о плане, разработанном бывшими ответственными секретарями в Совете нацбезопасности США при Трампе Китом Келлогом и Фредом Флейтцем. Он предусматривает передачу Украине большого количества оружия, если Киев вступит в переговоры. Агентство Reuters узнало, что переговоры о мире будут проводиться на основании "имеющейся линии фронта".

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По словам Флейтца, советники передали свой план Трампу и тот "не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить". А Келлог также отметил, что Вашингтон предупредит и Москву, что отказ от переговоров приведёт к усилению военной поддержки Киева.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, до инаугурации, чем "осчастливил" Владимира Зеленского. Трамп также пообещал предотвратить третью мировую войну, которую, по его словам, может развязать нынешний лидер Штатов Джо Байден.

Путин: Предложения РФ предусматривают урегулирование конфликта на Украине
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Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дарья Нарыкова
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