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31 августа, 04:53

Трамп пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал важное заявление относительно своей внешнеполитической стратегии. По его словам, в случае победы на выборах он сосредоточится на завершении «войн за рубежом». Это заявление прозвучало в его речи перед сторонниками в Пенсильвании.

Кандидат в президенты подчеркнул, что его план включает не только окончание конфликтов за границей, но и активные усилия по борьбе с коррупцией в правительстве. Также он отметил необходимость восстановления свободы слова в стране.

По мнению Трампа, его подход к этим вопросам станет основой его будущей президентской политики. Этот акцент на внутренние проблемы страны и завершение зарубежных военных операций демонстрирует его стратегическую направленность и приоритеты в сфере национальной безопасности и правопорядка.

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Ранее Трамп высказался о необходимости налаживания отношений с РФ. В своём выступлении на митинге в Пенсильвании он отметил, что «ладить с Россией — это хорошо, а не плохо». По его словам, выстраивание конструктивных отношений с Москвой представляет собой разумный подход для стран.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кирилл Сосновских
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