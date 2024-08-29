Трамп пригрозил Цукербергу пожизненным заключением в случае вмешательства в выборы президента

Экс-президент США Дональд Трамп пригрозил главе корпорации Meta* Марку Цукербергу пожизненным тюремным заключением в том случае, если он решит вмешаться в грядущие президентские выборы в Америке. Он также обвинил предпринимателя в участии в заговоре против него. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу политика.

«Мы пристально следим за [Цукербергом. — Прим. Life.ru], и если он совершит что-то противозаконное и в этот раз, то проведёт остаток жизни в тюрьме — как и все, кто будет мошенничать на президентских выборах 2024 года», — говорится в новой книге Трампа «Спасти Америку», релиз которой запланирован в Соединённых Штатах на 3 сентября.

Трамп напомним Цукербергу, что тот вместе с супругой Присциллой Чан в 2020-м профинансировал избирательную инфраструктуру президентских выборов на 420 миллионов долларов. Тогда же использовались специальные избирательные ящики, посредством которых граждане США имели возможность проголосовать по почте. Сам Трамп неоднократно выражал протест против данной инициативы.

В данный момент главные кандидаты в президенты США активно готовятся к предстоящим теледебатам, которые, согласно изначальному плану, должны пройти уже 4 сентября. Однако у представителей обеих партий постоянно возникают разногласия. Изначально кандидаты в президенты США собирались провести сразу три раунда теледебатов в студиях телеканалов Fox News (4 сентября), ABC News (10 сентября) и NBC (25 сентября). Однако позже Камала Харрис сократила число публичных дискуссий до двух, отказавшись от выхода в эфир на прореспубликанском канале. Остальные дебаты тоже едва не оказались под угрозой срыва из-за спора политиков о микрофонах.