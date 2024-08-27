«Я сожалею»: Цукерберг сознался, что годами находился под колпаком у Белого дома

Американский миллиардер Марк Цукерберг признался, что соцсети его корпорации Meta** были вынуждены подвергать контент жёсткой цензуре из-за требований со стороны администрации президента США и ФБР. Соответствующим откровением бизнесмен поделился в официальном письме конгрессмену Джиму Джордану — председателю юркомитета Палаты представителей.

Документ гласит, что первые попытки повлиять на деятельность компании Белый дом во главе с Джо Байденом предпринял ещё в 2021 году. Тогда соцсети призвали «фильтровать» посты пользователей о CoViD-19. А спустя время Facebook*, Instagram* и другие платформы и вовсе получили запрет на публикации о коррупционном скандале семьи президента, несмотря на то что они прошли проверку на фактчекинг. Цукерберг признал, что история с ноутбуком Хантера Байдена — вовсе не российская дезинформация.

«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенно по этому поводу. <…> Я твердо убеждён, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации. И мы готовы дать отпор, если что-то подобное произойдёт снова», — посетовал американец.