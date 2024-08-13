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13 августа, 09:51

Meta* может нарваться на компенсацию из-за фейковой рекламы о насилии в семье польского миллиардера

Основатель InPost Бжоска с женой хотят засудить Meta* за фейковую рекламу

Рафал Бжоска. Обложка © ТАСС / IMAGO / Newspix / PIOTR KUCZA

Рафал Бжоска. Обложка © ТАСС / IMAGO / Newspix / PIOTR KUCZA

Основатель почтового оператора InPost, польский бизнесмен Рафаэль Бжоска с состоянием в миллиард долларов и его супруга Омена Менсах намерены подать в суд на американскую Meta* за лживую рекламу о них. Об этом пишет Reuters. Речь идёт о постах в социальных сетях корпорации, в которых утверждалось о домашнем насилии в паре и даже смерти Менсах.

Всего было найдено 263 таких публикации. По словам "короля посылок", рассматриваются все варианты реакции, в том числе судебный иск в США, "если в Европе будет бездействие".

Миллиардер планирует получить от корпорации крупную компенсацию, которую направит на благотворительность. На прошлой неделе в конфликт включилось Управление по защите персональных данных Польши, потребовавшее прекратить показ фейков. Комментируя скандал, в Meta* сослались на мошенников, которые "постоянно адаптируются к защитным механизмам".

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Недавно соцсеть Facebook*, принадлежащая компании Meta*, удалила аккаунт британского биолога Ричарда Докинза за утверждения о том, что боксёрам, которые являются генетическими мужчинами, нельзя соревноваться с женщинами. Учёный счёл это решение проявлением цензуры.

* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Николай Рюмин
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