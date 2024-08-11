Facebook* удалил аккаунт биолога Докинза за слова о боксёршах-трансгендерах

Аккаунт британского биолога Ричарда Докинза в соцсети Facebook* удалили после поста о том, что боксёрам, которые являются генетическими мужчинами, нельзя соревноваться с женщинами. Учёный назвал произошедшее цензурой.

"Мой аккаунт в Facebook* был удалён, так как я написал, что боксёры, являющиеся генетическими мужчинами, такие как Иман Хелиф, не должны соревноваться с женщинами на Олимпиаде. Безусловно, моё мнение открыто для цивилизованного обсуждения. Но это ли не прямая цензура?" — возмутился исследователь.