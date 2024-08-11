Facebook* удалил аккаунт биолога Докинза за слова о боксёршах-трансгендерах
Британский биолог Ричард Докинз и боксерша из Алжира Иман Хелиф. Обложка © Getty Images / Don Arnold, © ТАСС / EPA / MAST IRHAM
Аккаунт британского биолога Ричарда Докинза в соцсети Facebook* удалили после поста о том, что боксёрам, которые являются генетическими мужчинами, нельзя соревноваться с женщинами. Учёный назвал произошедшее цензурой.
"Мой аккаунт в Facebook* был удалён, так как я написал, что боксёры, являющиеся генетическими мужчинами, такие как Иман Хелиф, не должны соревноваться с женщинами на Олимпиаде. Безусловно, моё мнение открыто для цивилизованного обсуждения. Но это ли не прямая цензура?" — возмутился исследователь.
Напомним, ранее алжирская спортсменка Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, одолев китаянку Ян Лю в финале боксёрского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Из-за обнаружения в ДНК спортсменки мужских хромосом она подверглась критике со стороны как зрителей, так и атлетов. Ещё одной такой боксёршей стала Линь Юйтин, которая выиграла золото в категории до 57 кг.
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