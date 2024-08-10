"Вообще не жалею": Татарка FM высказалась о блокировке Instagram*

Страницу блогерши Татарка FM (настоящее имя Лилия Абрамова) в Instagram* в которой было практически почти 4 миллиона, заблокировали из-за поддержки СВО. Об этом рассказала сама актриса в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". По её словам, после публичной поддержки наших бойцов, ей в личку прилетали страшные угрозы расправы над ней и её семьёй, поэтому в какой-то момент она не сдержалась и резко ответила хейтерам.

Блогерша Татарка FM отреагировала на замедление YouTube. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"В какой-то момент это не было адресовано моим подписчикам или гражданам, мирному населению Украины. Я просто отвечала людям, которые мне это писали, "Брейте ноги. Наши уже в дороге будут вас, лечить". И да, были ужасные нападки. И вот, наверное, из-за этого как то и заблокировали, о чём вообще не жалею", — рассказала блогерша.

Она отметила, что в момент начала СВО многие блогеры-миллионники лишь ставили чёрный квадрат, символизирующий, по её словам, стыд за Россию. Она отметила, что только дрессировщик Эдгард Запашный выступил за наших бойцов, которые отправились отстаивать позицию страны. Абрамова добавила, что только они "топили" за РФ, ничего не боясь.

Актриса добавила, что не стала просить подписчиков переходить на другие платформы. На момент блокировки её Instagram* в YouTube у неё было около 700 тысяч подписчиков. Однако в канале были только вайны, которые после начала СВО ушли на второй план.

Какие вайны? Ну, какой юмор? Как это возможно? Мне иногда очень хочется в минуты какого-то забвения хочется пошутить. Но я всегда помню, что меня смотрят дети, матери, жёны, ребят, которые сейчас на СВО и которые уже никогда не вернутся оттуда. Меня как-то коробит. Мне кажется, сейчас не время блогер Лилия Абрамова