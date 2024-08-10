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10 августа, 12:25

Татарка FM заняла сторону Мизулиной в скандале после интервью Лебедева у Дудя*

Блогер Татарка FM на шоу "Дайте сказать!". Обложка © VK / Дайте сказать!

Блогер Татарка FM на шоу "Дайте сказать!". Обложка © VK / Дайте сказать!

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев не понимает до конца, чем занимается глава Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Об этом рассказала известный блогер и общественный деятель Лилия Абрамова (Татарка FM) в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!", комментируя скандальное интервью Лебедева с Юрием Дудём*.

Блогер Абрамова прокомментировала интервью Артемия Лебедева для канала "ВДудь". Видео © VK / Дайте сказать!

"Касаемо Артемия Лебедева. Бесспорно, есть за что уважать этого человека. Неоценимый вклад он, конечно, привнёс нашей Родине своим творчеством, созиданием и тем, чем он занимается в целом", — пояснила Абрамова.

Блогер уточнила, что начинала смотреть интервью, но не досмотрела до конца. По её словам, Лебедев не понимает и не знает, какой деятельностью занимается Мизулина в России. Дизайнер только читает и видит то, что глава ЛБИ выкладывает в соцсетях. Абрамова пояснила, что Мизулина занимается одним из самых важных дел в стране.

Кроме того, блогер возмущена постоянными вопросами про заработки. По словам Абрамовой, это ниже её достоинства — спрашивать про то, сколько человек зарабатывает.

Полную версию шоу "Дайте сказать!" с участием Лилии Абрамовой смотрите по ссылке.

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Напомним, в интервью блогеру-иноагенту Юрию Дудю* Лебедев негативно отозвался о деятельности Лиги безопасного Интернета и его главе Екатерине Мизулиной, назвав её работу "инфотерроризмом". Ответ от общественного деятеля последовал оперативно: она собралась подать на дизайнера в суд. Позднее Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной, но та не приняла его извинений.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Дарья Нарыкова
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