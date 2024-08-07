Мизулина не приняла извинения Лебедева

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева. Она заявила, что приложит их к исковому заявлению.

"Я не принимаю так называемые "извинения" блогера Лебедева", — написала общественница в телеграм-канале. — "Одно дело — критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию".

Напомним, в интервью блогеру-иноагенту Юрию Дудю* Лебедев негативно отозвался о деятельности Лиги безопасного интернета и его главе Екатерине Мизулиной, назвав её работу "инфотерроризмом". Ответ от общественного деятеля последовал молниеносно: она собралась подать на дизайнера в суд. Позже Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной.