Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной, но не от всей души

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за то, что назвал её деятельность инфотерроризмом. Соответствующее заявление прозвучало в видео на странице блогера в VK.

"Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошёл в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать", — сказал Лебедев.

Он добавил, что никогда напрямую не оскорбляет людей и не борется с женщинами. При этом Лебедев добавил, что Мизулина вправе обратиться в суд, о чём она ранее заявила. Дизайнер пошутил, что может получить "парочку пожизненных" из-за своего "хорошо подвешенного языка без костей" и словарного запаса.

Напомним, конфликт произошёл после выхода интервью Артемия Лебедева блогеру Юрию Дудю*. Среди прочего дизайнер отозвался о деятельности Лиги безопасного интернета и её главе Екатерине Мизулиной, назвав её работу "инфотерроризмом". Ответ от общественного деятеля последовал молниеносно: она собирается подать на Лебедева и Дудя* и получить от них 10 млн рублей. Средства Мизулина намерена направить на нужды семей участников СВО.