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7 августа, 10:00

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной, но не от всей души

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной за слова об инфотерроризме

Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Петров

Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Петров

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за то, что назвал её деятельность инфотерроризмом. Соответствующее заявление прозвучало в видео на странице блогера в VK.

"Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошёл в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать", — сказал Лебедев.

Он добавил, что никогда напрямую не оскорбляет людей и не борется с женщинами. При этом Лебедев добавил, что Мизулина вправе обратиться в суд, о чём она ранее заявила. Дизайнер пошутил, что может получить "парочку пожизненных" из-за своего "хорошо подвешенного языка без костей" и словарного запаса.

Напомним, конфликт произошёл после выхода интервью Артемия Лебедева блогеру Юрию Дудю*. Среди прочего дизайнер отозвался о деятельности Лиги безопасного интернета и её главе Екатерине Мизулиной, назвав её работу "инфотерроризмом". Ответ от общественного деятеля последовал молниеносно: она собирается подать на Лебедева и Дудя* и получить от них 10 млн рублей. Средства Мизулина намерена направить на нужды семей участников СВО.

Адвокат оценил шансы Мизулиной на победу в суде против Лебедева
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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Никита Никонов
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