Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после интервью у Дудя*

Лига безопасного интернета (ЛБИ) решила подать иск в суд на блогера и дизайнера Артемия Лебедева, а также на блогера Юрия Дудя*. Об этом заявила директор организации Екатерина Мизулина.

"В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подаёт иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя*", — написала Мизулина в телеграм-канале.

В частности, в интервью Лебедев назвал деятельность Мизулиной инфотерроризмом, который приносит только вред России. Глава ЛБИ уточнила, что организация потребует возместить моральный ущерб в размере десяти миллионов рублей. По словам Мизулиной, полученные деньги будут направлены на помощь семьям бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине.