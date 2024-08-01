Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после интервью у Дудя*
Мизулина: Лига безопасного интернета подаст иск в суд на Лебедева и Дудя*
Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © Wikipedia / Чен Е.О., © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Лига безопасного интернета (ЛБИ) решила подать иск в суд на блогера и дизайнера Артемия Лебедева, а также на блогера Юрия Дудя*. Об этом заявила директор организации Екатерина Мизулина.
"В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подаёт иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя*", — написала Мизулина в телеграм-канале.
В частности, в интервью Лебедев назвал деятельность Мизулиной инфотерроризмом, который приносит только вред России. Глава ЛБИ уточнила, что организация потребует возместить моральный ущерб в размере десяти миллионов рублей. По словам Мизулиной, полученные деньги будут направлены на помощь семьям бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине.
А ранее Екатерина Мизулина заявила, что блогер Гусейн Гасанов скрывается от правосудия после поданного на него иска по долгам. В июне счета Гасанова в четырёх банках подвергли блокировке из-за задолженности по неуплаченным налогам. Также стало известно о намерении ФНС изъять автомобиль блогера и его апартаменты в "Москве-Сити" для погашения задолженности.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.