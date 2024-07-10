"Находится в бегах": Мизулина заявила, что Гусейн Гасанов скрывается от правосудия
Мизулина: Гусейн Гасанов пустился в бега после поданного на него иска по долгам
Блогер Гусейн Гасанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusein.gasanov
Блогер Гусейн Гасанов скрывается от правосудия после того, как налоговая подала иск в суд в связи с его задолженностями перед государством. Об этом в личном телеграм-канале сообщила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах", — говорится в её посте.
Мизулина добавила, что надеется на то, что ФНС, МВД и Следственный комитет также проверят деятельность блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По её сведениям, материалы по последнему были направлены в СК РФ ещё в декабре 2023 года.
Напомним, что недавно счета Гасанова в четырёх банках подвергли блокировке из-за задолженности по неоплаченным налогам. Также стало известно о намерении ФНС изъять автомобиль блогера и его апартаменты в "Москве-Сити" для погашения задолженности. С контент-мейкером связана ещё одна свежая скандальная ситуация: предпринимательница из Волгодонска купила его курсы и, мягко говоря, осталась недовольна их качеством при ценнике 10 миллионов рублей. Девушка уже направила в суд заявление с требованием вернуть ей деньги за некачественный продукт.