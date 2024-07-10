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10 июля, 11:47

"Находится в бегах": Мизулина заявила, что Гусейн Гасанов скрывается от правосудия

Мизулина: Гусейн Гасанов пустился в бега после поданного на него иска по долгам

Блогер Гусейн Гасанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusein.gasanov

Блогер Гусейн Гасанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusein.gasanov

Блогер Гусейн Гасанов скрывается от правосудия после того, как налоговая подала иск в суд в связи с его задолженностями перед государством. Об этом в личном телеграм-канале сообщила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах", говорится в её посте.

Мизулина добавила, что надеется на то, что ФНС, МВД и Следственный комитет также проверят деятельность блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По её сведениям, материалы по последнему были направлены в СК РФ ещё в декабре 2023 года.

Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году
Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году

Напомним, что недавно счета Гасанова в четырёх банках подвергли блокировке из-за задолженности по неоплаченным налогам. Также стало известно о намерении ФНС изъять автомобиль блогера и его апартаменты в "Москве-Сити" для погашения задолженности. С контент-мейкером связана ещё одна свежая скандальная ситуация: предпринимательница из Волгодонска купила его курсы и, мягко говоря, осталась недовольна их качеством при ценнике 10 миллионов рублей. Девушка уже направила в суд заявление с требованием вернуть ей деньги за некачественный продукт.

Юрий Лысенко
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