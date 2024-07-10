"Находится в бегах": Мизулина заявила, что Гусейн Гасанов скрывается от правосудия

Блогер Гусейн Гасанов скрывается от правосудия после того, как налоговая подала иск в суд в связи с его задолженностями перед государством. Об этом в личном телеграм-канале сообщила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах", — говорится в её посте.