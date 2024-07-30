Дудь* закрыл своё СМИ в России спустя всего два года после открытия

Лишённый до 70% рекламных доходов блогер Юрий Дудь* закрыл своё интернет-СМИ "Битрэй" спустя всего два года после открытия. Об этом узнал Mash.

По информации телеграм-канала, в издании не было сотрудников, кроме гендиректора Александра Кочеткова, который является помощником Дудя*. Известно, что он периодически давал комментарии от лица блогера. Согласно документам, уставной капитал компании "Битрэй" составлял 100 тысяч рублей, вид её деятельности указан как "СМИ, художественное творчество, исполнительские искусства". При этом никаких отчётов о выручке Кочетков не представлял, однако подавал заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения.

Недавно Дудь* подал документы на ликвидацию издания. По некоторым данным, медиа могли создать для исполнения требований закона об иноагентах и соответствующей отчётности. Примечательно, что созвучное слово betray в переводе с английского означает "предавать", "кидать".

А ранее Life.ru сообщал, что уехавший из России Дудь* планирует заработать на своих состоятельных фанатах 60 миллионов рублей за четыре дня, отправив их в люкс-тур на яхте по водам Испании. Место для избранных стоит примерно 3,5 миллиона рублей. Сама яхта, задействованная для путешествия, принадлежит голландскому миллионеру Яну Веркерку.