Секретный круиз: Как беглый блогер Юрий Дудь собрался заработать полмиллиона евро на своих поклонниках Иноагент Юрий Дудь* анонсировал круиз по побережью Испании в своей компании. Место для избранных на роскошной яхте стоит примерно 3,5 млн рублей. В итоге он намерен собрать на таких же беглецах и иноагентах около 60 млн. 25 июля, 07:36 Дудь* начал торговать морским круизом вдоль побережья Испании. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © superyachtfan.com

Как Дудь торгует морскими турами

Похоже, беглого блогера Юрия Дудя* уже коснулись последствия закона, запрещающего российским гражданам и бизнесу размещать рекламу на информационных площадках иноагентов. Некогда успешный журналист начал торговать морским круизом вдоль побережья Испании. Пока получается средне — распродана лишь половина тура, назначенного на сентябрь этого года. Видимо, Дудь* решил, что он достаточно популярен, поэтому богатые релоканты просто мечтают оказаться в его компании и дать ему интервью.

По данным телеграм-канала SHOT, Дудь* пытается продать люкс-тур на яхте Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку. Программа рассчитана на шесть дней, но два из них — это прилёт и вылет (которые оплачиваются участниками отдельно), а на яхте из оставшихся четырёх дней запланировано всего два.

Как выяснил SHOT, один билет в круиз стоит 35 тыс. евро (около 3,35 млн рублей по текущему курсу). По данным телеграм-канала, на 70-метровом судне планируется присутствие 35 гостей. При этом в техническом описании корабля указывается, что на борту могут находиться не более 26 отдыхающих. Возможно, ещё девять человек организаторы планируют разместить за счёт сокращения экипажа — известно, что обычно яхту обслуживают 19 членов команды.

Яхта, которую намерен арендовать под круиз Дудь* построена ещё в 1965 году. Последний ремонт здесь случился ещё в 2005-м. Фото © yachthunter.com

Таким образом, выручка с мероприятия должна составить 1,225 млн евро (117 млн рублей). Отсюда нужно вычесть стоимость аренды яхты — за два дня с учётом НДС и обслуживания это 19,1 млн рублей. Ещё в расходы следует записать бронь отеля (13,4 млн рублей) и поля для гольфа (11,5 млн рублей), винодельни (почти 5 млн рублей) и ВИП-трансфер (5,7 млн рублей) — всего около 55 млн рублей. В итоге организаторам мероприятия должно остаться более 60 млн рублей прибыли, из которой также придётся заплатить гонорары паре приглашённых на часовые выступления звёзд.

Почему блогер прячется

Интересно, что новая инициатива Дудя* широко не афишируется — планами беглый блогер в своём телеграм-канале не делился. Информация о туре появилась было в Интернете на одном из сайтов, однако вскоре из Сети была удалена. Возможно, это связано с тем, что без оглядки в подобном дорогостоящем мероприятии могут себе позволить поучаствовать лишь такие же обеспеченные эмигранты, как и сам блогер.

Вряд ли российским коммерсантам, готовым расстаться с более чем тремя миллионами рублей за четырёхдневный отдых, захочется засветиться в компании "лица, находящегося под иностранным влиянием". С августа прошлого года в российском законодательстве действуют поправки к закону об иноагентах, которые юристы уже окрестили "законом о третьих лицах".

Сайт с рекламой испанского круиза Дудя* уже не работает. Его обложку можно увидеть лишь в кэше Яндекса. Фото © yandexwebcache.net

Они запрещают какую-либо помощь внесённым в реестр Минюста предателям, в том числе в организации и проведении публичных мероприятий. Какие будут юридические последствия для отдыхающих за финансирование жизни Дудя* за границей, сказать сможет только суд. Но много ли найдётся таких отчаянных желающих это выяснить? В любом случае пятно на репутацию путешественников, если их участие в совместном с беглым блогером туре станет известно общественности, ляжет навсегда.

Особые налоги для Дудя*

Ещё одна возможная причина — российское гражданство Дудя*. С момента своего побега блогер последовательно избавлялся от имущества в Москве и от бизнес-активов. Последнее юрлицо, которым владеет перебравшийся в Испанию блогер, — сетевое издание "Битрей" — несколько дней назад подало заявление о своей ликвидации.

Однако прекращение бизнес-деятельности в стране не избавляет Дудя* от двойного налогообложения. С момента его отъезда прошло уже более полугода, необходимых для того, чтобы утратить резидентство России.

Последняя фирма Дудя* начала процедуру ликвидации в июле этого года. Фото © spark-interfax.ru

При этом, согласно закону, налогообложению в России подлежит вся его зарубежная коммерческая деятельность. Легально избежать двойного налогообложения получится только в одном случае — если блогер выйдет из гражданства РФ. Этого, судя по всему, пока не произошло.

Конечно, вряд ли российская налоговая "достанет" Дудя*, если он намерен остаться жить за границей, но в случае даже краткосрочного визита на родину проблемы ему гарантированы.

Как беглые звёзды зарабатывают в эмиграции

Затея Юрия Дудя* уже не выглядит свежим ноу-хау в жизни уехавших из России селебов. Разбежавшиеся кто куда релоканты довольно быстро выяснили, что за рубежом шальные деньги, которые они привыкли зарабатывать на родине, просто так никто платить не будет. Особенно это коснулось представителей творческих профессий, далёких от востребованных сегодня во всём мире программистов.

Даже современные звёзды рок-сцены, собиравшие у нас стадионы, на Западе теперь привыкают выступать по кабакам и залам, сравнимым с районными ДК. Фронтмен группы "Би-2" Лёва* недавно даже признался, что после бегства из России, а также некоторых неприятностей с выступлениями в ряде стран де-юре коллектив находится в стадии банкротства. В последнее время музыканты решали накопившиеся проблемы — например, получали гражданство Молдовы. Видимо, чтобы выступать под флагом этой страны.

Фронтмен группы "Би-2" Лёва* недавно даже признался, что после бегства из России, а также некоторых неприятностей с выступлениями в ряде стран де-юре коллектив находится в стадии банкротства. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Для деятелей калибром помельче или тех, чья популярность к моменту эмиграции уже была на спаде на Западе, остаётся лишь торговать своим личным временем и компанией.

Экскурсоводы из "Эха Москвы"

Ещё в январе этого года в Сети появились слухи, что живущие сейчас за границей релоканты — публицист Виктор Шендерович* и карикатурист Андрей Бильжо* — промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый якобы водит туристов по Венеции, второй — по Риму.

Как писали в телеграм-каналах, оба избегают ключевых туристических мест, чтобы, не дай бог, не нарваться на проверку туристической полиции. При этом стоимость таких походов у того же Шендеровича* астрономическая — 4,3 тыс. евро с человека. За эти деньги бывший телевизионный "кукловод" якобы обещал четыре дня рассказывать разные истории про цезарей и Караваджо с Феллини.

За бугром любые заработки хороши. Особенно по 4300. Фото © Telegram / НЕБОЖЕНА

Винные туры от Андрея Макаревича

Так же, как и Дудь*, "пьяными экскурсиями" зарабатывает и музыкант Андрей Макаревич* со своей молодой женой Эйнат Кляйн. В соцсетях беглого "машиниста" то и дело мелькает реклама их очередного "винного тура" в разных исторических местах стран Средиземноморья. Суммы за путешествие в компании звезды, разумеется, публично не озвучиваются, но порядок их тоже понятен.

Жена Макаревича* Эйнат Кляйн уже давно подрабатывает проведением исторических туров для частных клиентов и групп. За свои услуги берёт недёшево: например, недавно женщина набирала группы для поездок в Марокко по 3 тыс. долларов с человека и на сафари в Кению по 5 тыс. долларов с человека.

Чета Макаревич* – Кляйн то к себе выпить зовут, то с собой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Макаревич

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов