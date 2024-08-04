Адвокат оценил шансы Мизулиной на победу в суде против Лебедева

Шансы Екатерины Мизулиной выиграть в судебной тяжбе против Артемия Лебедева весьма высоки. Такое мнение выразил адвокат, преподаватель РАНХиГС и член московского отделения Ассоциации юристов России Евгений Кривцун в разговоре с 360.ru.

Эксперт отметил, что директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) может подать сразу два иска в адрес российского дизайнера. Первый будет рассматриваться, скорее всего, по статье о клевете Уголовного кодекса. Для этого Мизулиной необходимо обратиться с заявлением в суд и доказать, что Лебедев публично озвучил ложные сведения, порочащие её честь, достоинство и деловую репутацию. Однако наиболее вероятным будет привлечение дизайнера к административной ответственности.

"За оскорбление по статье 5.61 КоАП или клевету по статье 5.61.1 КоАП. Самое перспективное для общественницы — подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации по статье 152 Гражданского кодекса", — подчеркнул адвокат.

Напомним, конфликт произошёл после выхода интервью Артемия Лебедева блогеру Юрию Дудю*. Среди прочего российский дизайнер и блогер негативно отозвался о деятельности Лиги безопасного интернета и его главе Екатерине Мизулиной, назвав её работу "инфотерроризмом". Ответ от общественного деятеля последовал молниеносно: она собирается подать на обидчика в суд.

Помимо Лебедева общественница намерена засудить и самого Юрия Дудя*. Она хочет получить от обидчиков 10 млн рублей. Эти средства она намерена отправить на нужды семей участников СВО.