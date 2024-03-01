Блогерша Татарка FM назвала Милохина добрым ребёнком и порассуждала о его службе в армии

Актриса и блогер Лилия Абрамова, известная также как Татарка FM, считает, что тиктокер Даня Милохин педагогически запущенный и инфантильный ребёнок, однако очень добрый. По её мнению, из-за детдомовского воспитания парень так и не понял, что такое Родина.

Абрамова призналась ведущей телеканала "360", что относится к Милохину снисходительно, будто он 10-летний ребёнок, однако за творчеством и жизнью парня она не наблюдает. По словам актрисы, факт исполнения Милохиным гимна на украинском языке говорит о том, что рядом с ним мог быть "нехороший взрослый". Актриса называет Милохина очень добрым мальчиком, без агрессии и зависти. Если дети и подростки так любят своего кумира в его лице, значит, в нём есть что-то хорошее, считает она.

"Что можно хотеть от ребёнка, который вырос в детском доме? Как человек может любить государство, в котором его никто никогда не любил?" — рассуждает блогер.

Она также отметила, что если Милохин пойдёт в армию по призыву, то он справится с этим и вынесет для себя большую пользу из службы. По поводу финансирования ВСУ она добавила, что поменяла бы своё мнение о Милохине, если бы он был в этом замечен.