Блогерша Татарка FM назвала Милохина добрым ребёнком и порассуждала о его службе в армии
Блогер Абрамова: Даня Милохин инфантильный, но очень добрый
Блогер Абрамова назвала Милохина инфантильным, но добрым. Фото © t.me / Даня Милохин
Актриса и блогер Лилия Абрамова, известная также как Татарка FM, считает, что тиктокер Даня Милохин педагогически запущенный и инфантильный ребёнок, однако очень добрый. По её мнению, из-за детдомовского воспитания парень так и не понял, что такое Родина.
Абрамова призналась ведущей телеканала "360", что относится к Милохину снисходительно, будто он 10-летний ребёнок, однако за творчеством и жизнью парня она не наблюдает. По словам актрисы, факт исполнения Милохиным гимна на украинском языке говорит о том, что рядом с ним мог быть "нехороший взрослый". Актриса называет Милохина очень добрым мальчиком, без агрессии и зависти. Если дети и подростки так любят своего кумира в его лице, значит, в нём есть что-то хорошее, считает она.
"Что можно хотеть от ребёнка, который вырос в детском доме? Как человек может любить государство, в котором его никто никогда не любил?" — рассуждает блогер.
Она также отметила, что если Милохин пойдёт в армию по призыву, то он справится с этим и вынесет для себя большую пользу из службы. По поводу финансирования ВСУ она добавила, что поменяла бы своё мнение о Милохине, если бы он был в этом замечен.
"За это надо наказывать самым строгим образом. И надо было бы разобраться, кто его к этому подвёл", — сказала Абрамова.
Ранее блогер Даня Милохин заявлял о своём желании вернуться в Россию. Однако он упоминал, что постоянно на родине жить не собирается, потому что хочет добиться мировой популярности. Свой поход к всемирной известности Милохин начал, проведя боксёрский поединок с блогером из Индии. На ринг тиктокер вышел с флагом России под Государственный гимн страны.