Татарка FM объяснила, почему у феминизма в России нет будущего

Феминизм никогда не приживётся в России, потому что эта идеология не сочетается с традиционными ценностями россиян. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" выразила актриса и блогер Лилия Абрамова (Татарка FM).

Блогер Татарка FM о перспективах феминизма в России. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Да никогда! [Феминизм] не уживётся, девчонки. Мы живём в России. Ну, чего греха таить, мы же все знаем, как устроена наша страна, наш быт, наше общество, наши семьи. Безусловно, мы только условно считаемся слабым полом. Но на самом деле мы в какие-то моменты более устойчивы морально, мы иногда выполняем какие-то мужские функции", — объяснила гостья проекта.

По мнению блогера, если смотреть на вещи широко, то мужчины в любых профессиях проявляют себя лучше женщин. Она считает, что это обусловлено биологическими особенностями, в частности тем, что большинство представительниц прекрасного пола живут эмоциями и всё принимают близко к сердцу.

"Каждая женщина, практически каждая, за исключением каких-то единиц в обществе, живёт эмоциями. Мы всё пропускаем через сердце. Мужчины же наоборот — сначала здесь, потом там, потом где-то ещё. Мы так устроены", — считает блогерша.

Абрамова добавила, что стоит мужчине заинтересоваться каким-то делом, то он вникает в него полностью и его очень сложно на что-то отвлечь. А вот женщинам природа уготовила другие задачи — продолжать род, быть хранительницами домашнего очага и вдохновлять мужчин. Безусловно, нельзя сказать, что в российском обществе всегда всё решают мужчины, а девушки сидят дома с детьми. Она напомнила поговорку, которая гласит, что женщина — шея, а мужчина — голова, куда шея повернёт, туда голова и посмотрит, но не более того.