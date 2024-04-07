"У нас так не работает": Гендир общества "Знание" сравнил американскую мечту с русской

Американская мечта как идея о бесконечном обогащении чужда русскому человеку. Таким мнением в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" поделился генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Гендиректор общества "Знание" сравнил американскую мечту с русской. Видео © VK / "Дайте сказать!"

По его словам, американская мечта больше "индивидуалистическая", то есть когда каждый верит исключительно в свой собственный успех. А вот для нашей страны вопрос личного обогащения или какого-то такого доминирования над другими не является приоритетным. В пример Древаль привёл многочисленные опросы, результаты которых показывают, что любовь и семья являются ключевыми ценностями для граждан РФ.

"Когда началась спецоперация, а [затем последовали] санкции, на Западе спорили, сколько времени должно пройти, чтобы на улицу вышли миллионы людей <...> Мы же, наоборот, сплотились, объединились. У нас так не работает. <...> Можно ли расслабиться и сказать, что все мы в этом смысле непобедимы? Нет, так, к сожалению, нельзя. И пример тому — Мариуполь, батальон "Азов"*. Ну и вообще вся ситуация, которая складывается на Украине. Мы увидели, как на земле, где наши бабушки и дедушки истребляли фашизм, их внуки вновь смогли этим заразиться. То есть они стали неонацистами, причём очень искренне стали неонацистами. Как можно опять воспитать фашистов? Но оказывается, что это возможно. Поэтому нельзя расслабляться", — отметил глава общества "Знание".

В связи с этим он призвал уделять много внимания воспитанию молодёжи. В частности, важно оберегать в них российские традиционные ценности, поэтому задача государства — защитить детей от попыток недружественных стран воспитать их за нас.

"Хочешь окончательно победить врага — воспитай его детей. Это возможно. Благо мы хорошо стоим на страже этого", — подчеркнул Древаль.

Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с Максимом Древалем можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте". На "Ютубе" без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.