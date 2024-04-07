Древаль: Потенциальные лекторы общества "Знание" проходят много проверок

Потенциальные лекторы общества "Знание" оцениваются по своему багажу знаний, проводят пробные выступления, а также проходят оценку экспертов и аудитории. Об этом в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" рассказал гендиректор общества Максим Древаль.

Максим Древаль — об отборе лекторов в общество "Знание". Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Мы развиваем его навыки, и в зависимости от его уровня, назовём это так, растёт его аудитория, площадка, которую мы ему даём... Мы проводим эти грани на основе разной экспертизы. Также с учётом ответственности каждая организация и государство должны проводить эти грани... Конечно, мы должны ответственно к этому относиться. И не просто так кого угодно выводить к молодым людям, тем более юным ребятам, которые ещё не всегда могут хорошо отличить правду от неправды и манипуляции", — пояснил он.

Особенно это важно сегодня, в условиях информационной войны, когда Коллективный Запад понимает, что на поле боя Россию победить невозможно, из-за чего он пытается "развалить" нас изнутри. Причём с новыми лекторами общество "Знание" работает, привлекая профессиональных экспертов, педагогов, мастеров по ораторскому искусству, отметил Древаль.

Так, у "Знания" и Росмолодёжи есть даже большой Центр знаний "Машук" в Пятигорске, где как раз и готовят просветителей самых разных профессий и сфер. Они, подчеркнул Древаль, "учат тех, кто учится".