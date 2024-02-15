На выставке "Россия" прошло заседание наблюдательного совета общества "Знание"

На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве в четверг, 15 февраля, прошло заседание наблюдательного совета и IV съезд общества "Знание". Во встречах участвовали общественные и государственные деятели, а также главы госкорпораций, представители научного сообщества и лекторы. Среди вопросов — результаты работы просветительской организации после перезагрузки в 2021 году по решению президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что благодаря выступлению первых лиц в качестве лекторов статус просветителя стал почётным. По данным ВЦИОМа, в июне прошлого года высоко оценивали престиж такой деятельности 25% россиян, за полгода их доля увеличилась до 31%. Причём среди молодёжи от 14 до 35 лет данный показатель составляет 43%.

Первый замруководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета общества "Знание" Сергей Кириенко в ходе заседания обратил внимание на рост числа активных участников, лекторов и наставников.

"Важнейший пример всем нам показывает наш президент Владимир Владимирович. При всей его занятости он лично выступил лектором на марафоне общества "Знание" в 2021 году", — отметил он.

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль в свою очередь указал, что после перезагрузки в центре знаний "Машук" в Пятигорске прошли обучение более 19 тысяч человек, а выпускниками платформы "Знание.Академия" стали 90 тысяч. По его словам, лекторы провели порядка 115 тысяч выступлений во всех российских регионах, также создано 7200 часов контента, который набрал уже два миллиарда просмотров.

Кроме того, участники обсудили запуск сайта о достижениях РФ по итогам выставки "Россия" и развитие платформы "Знание.Вики". Также прозвучала идея расширить линейку графических новелл "Знание.Герои". В ходе съезда наградили почётных лекторов — чествовали заслуги просветителей из 17 регионов РФ. Это свыше 40 учёных, педагогов, общественных деятелей и мастеров культуры.