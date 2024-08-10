Татарка FM назвала "рвотным порошком" для детей Моргенштерна* и Инстасамку 10 августа, 12:00 Лилия Абрамова. Обложка © VK / Дайте сказать!

Современные дети и молодёжь не имеют правильных кумиров, потому что после распада СССР из всех углов "повылазили непонятные люди", навязавшие высшей ценностью любовь к деньгам вместо любви к Родине. Так на программе "Дайте сказать!" высказалась блогер и общественный деятель Лилия Абрамова (Татарка FM), приведя в пример Моргенштерна* и Инстасамку (Дарью Зотееву).

Лилия Абрамова — о кумирах молодёжи. Видео © VK / Дайте сказать!

"Я вообще не понимала, как все превозносят Моргенштерна* или ту же Инстасамку. Для меня рвотный порошок и один, и второй. Есть такая пословица: "Дурное дело нехитрое". Какой-то гадости всегда легче научиться, чем чему-то полезному и правильному. Так устроен мозг ребёнка-подростка", — объяснила она.

По её словам, в голову подростков через соцсети вдалбливается, что, не имея таланта, способностей, духовных ценностей, можно зарабатывать очень много денег на хайпе и эпатаже. Современные школьники начинают задумываться, а зачем вообще получать образование, если можно, например, петь без музыкального слуха и голоса, как Моргенштерн*, и быть успешным, возмутилась Абрамова. Она также напомнила про трэш-блогеров, когда популярность зарабатывается на деструктивном поведении.

"Это очень просто сделать в эфире то, что они делают: едят прокладки, например, девочки, засовывают себе табуретки в задние проходы, употребляют наркотики и прочее. Абсолютно аморально. При этом они понимают, что за это им платят деньги, им всё позволительно. И самое главное — их никто не блокирует и не наказывает", — сказала Абрамова.

Она с сожалением констатировала, что на всём этом выросло целое поколение, у которого нет идеалов, тяги к знаниям и чувства прекрасного. По её убеждению, пора вернуться к опыту СССР, потому что там подавляющее большинство школьников выростало патриотами, имея перед глазами примеры героических подвигов участников Великой Отечественной войны.

Полную версию интервью с Лилией Абрамовой смотрите на платформе VK по ссылке.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации в российском обществе начал расти уровень патриотизма. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас ведётся кропотливая работа по воспитанию нравственных ценностей у подрастающего поколения.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции России.

Авторы Татьяна Миссуми