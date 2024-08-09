Запрет треш-стримов: Разбираемся, что это такое и что в них плохого 8 августа 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов на территории РФ. Закон был опубликован в тот же день и вступит в силу через 10 дней — 19 августа. 9 августа, 14:26 В России запретили треш-стримы, во время которых происходили преступления. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Треш-стримы и "нижний Интернет"

Слово "треш" с английского языка переводится как "мусор", "отбросы". Треш-стримы появились в Рунете в середине 2010-х годов и стали быстро набирать просмотры — их запустили игровые блогеры, имеющие сотни тысяч подписчиков.

Стримы были подхвачены низшими слоями общества: безработными, зависимыми, бывшими зэками — теми, кто иначе заработать не мог. Видео, в которых люди в эфире употребляют алкоголь, унижают друг друга, бьют и стреляют из травматического оружия, сначала распространились во "ВКонтакте", на "Ютубе", а затем захватили другие платформы. Журналисты даже придумали название — "нижний Интернет", то есть Интернет, где люди за донаты избивают друг друга, прыгают с третьего этажа, варят живьëм котят или вливают в глотки "рабам" водку литрами.

Треш-беспредел

Настоящей проблемой стримы стали во времена самоизоляции: треш-стримы стали набирать миллионные просмотры. Появились даже бизнесмены, которые ставили дело на поток. И если сначала за донаты стримеры выполняли просьбы зрителей похрюкать в прямом эфире или задрать футболку, то со временем стримы скатились в жуть.

В 2019 году стример Ягодка (Герман Василенко) в прямом эфире издевался над беспомощным ветераном Великой Отечественной войны. В 2020 году Андрей Бурим (Mellstroy) в прямом эфире несколько раз ударил лицом об стол звезду Инстраграма Алëну Ефремову.

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) в эфире треш-стрима бил лицом об стол девушку. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В 2021 году Станислав Решетняк (Reeflay) в прямом эфире выгнал свою подругу Валентину Григорьеву на мороз в белье, и девушка погибла на холоде от черепно-мозговой травмы, нанесëнной ранее. Стрим продолжался и тогда, когда Решетняк занëс тело назад и когда его задерживала полиция.

В Ярославле в 2021 году двое подростков за донаты обокрали и разгромили квартиру 30-летней женщины. В Брянске блогеры заживо похоронили "раба" — инвалида Валентина Ганичева. Стример Николай Белов в эфире за деньги бил родителей, мазался калом и мочился на себя. А Андрей Яшин (Гобзавр) избил 54-летнюю мать бутылкой из-под шампанского. Стример Алексей Кунис умер в эфире — выпил бутылку водки.

Остановить треш-беспредел

Дальше — больше. Стримеры вышли на улицы. Ради потехи и денег стали нападать на прохожих, бить и унижать незнакомых людей в прямом эфире. Но тут на них обратили внимание другие блогеры, потом СМИ и, наконец, власти. Стример Mellstroy получил шесть месяцев исправительных работ. Решетняк — шесть лет заключения, Маэстро Рыбе, поливавшему прохожих из перцового баллончика, дали три года. В обществе заговорили о недопустимости насилия в эфире. И вот свершилось: треш-стримы запрещены законодательно.

Арестованный блогер Стас Решетников (Reeflay) (справа). Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Что такое треш-стримы в Интернете

Треш-стримы — это прямые трансляции, сопровождающиеся насилием, избиением и унижением людей. Закон трактует их как демонстрацию противоправных и насильственных действий, оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, выражение явного неуважения к обществу.

Что происходит на треш-стримах

Трансляции бывают нескольких видов: алкогольные, на которых блогеры пьют или спаивают других;

сопряжённые с насилием и побоями (violence-streaming);

сексуальные, с демонстрацией половых отклонений и педофилии;

убийства;

живодëрство;

ежедневные стримы об асоциальных буднях маргиналов.

Кто организует треш-стримы

Иногда треш-стримы блогеры организуют самостоятельно. Но чаще у них нет денег и оборудования. Поэтому за стримерами стоят "хозяева" — они и получают доход. Некоторые бизнесмены даже пытались запустить платформы для треш-стрима. Правда, старались создать лайт-версию — без уголовщины.

Почему подобный контент угроза для молодёжи

Учёные всего мира считают, что просмотр треш-стрима ослабляет моральные тормоза у зрителей. Это опасно, когда треш смотрят подростки, ещё не усвоившие нормы поведения в обществе. Они копируют увиденное. Это приводит к правонарушениям и к психическим болезням.

Госдума запретила треш-стримы

Государственная Дума РФ приняла три закона, запрещающие треш-трансляции. Последний был принят 30 июля 2024 года. Он ужесточил ответственность за 10 видов преступлений в прямом эфире: убийство, побои, истязания, умышленное причинение вреда здоровью, угрозы убийством или причинением вреда, похищение, использование рабского труда и живодëрство. Председатель ГД Вячеслав Володин предупредил, что трансляция преступлений станет отягчающим обстоятельством в суде.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Как будет работать закон

Закон возлагает на соцсети обязанность цензурировать контент. Площадки обязаны мониторить его и блокировать противоправные трансляции. Право цензуры имеют операторы связи и Роскомнадзор — он будет отслеживать сайты, с которых идут треш-стримы.

Штраф за треш-стримы

Штраф за трансляцию треша составит от 50 тысяч до одного миллиона рублей. "Бонусом" идёт конфискация оборудования. Гражданам за треш-стрим грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч, юридическим лицам — от 800 тысяч до одного миллиона. Плюсом к этому — уголовное наказание за конкретное преступление.

Авторы Майя Новик