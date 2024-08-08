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8 августа, 12:13

Путин подписал указ о запрете треш-стримов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространение информации, содержащей противоправные действия и насилие. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

"Информация, содержащая сведения, распространение которых ограничено актами президента РФ: информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащая изображение с признаками насильственных действий и распространяемая из хулиганских или корыстных побуждений", — говорится в документе.

В пояснительной записке к закону говорится об опасности роста популярности в нашей стране стримов, в рамках которых контент-мейкеры демонстрируют жесткость, садизм и издевательства над людьми, набирая при этом миллионные просмотры и становясь всё более известными. Такие видеоматериалы могут искажать нравственные нормы и ценностные ориентиры некоторой части российского общества, трансформируя недопустимое поведение в позволительное и вдобавок прибыльное.

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Ранее Life.ru рассказывал, что спикер ГД РФ Вячеслав Володин говорил о намерении парламентариев принять соответствующий закон. Уточнялось, что у преступивших его стримеров будут забирать необходимое для проведения трансляций оборудование и штрафовать их — сумма может достигать одного миллиона рублей. 2 августа законопроект одобрил Совет Федерации.

Юрий Лысенко
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