Путин подписал указ о запрете треш-стримов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространение информации, содержащей противоправные действия и насилие. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

"Информация, содержащая сведения, распространение которых ограничено актами президента РФ: информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащая изображение с признаками насильственных действий и распространяемая из хулиганских или корыстных побуждений", — говорится в документе.

В пояснительной записке к закону говорится об опасности роста популярности в нашей стране стримов, в рамках которых контент-мейкеры демонстрируют жесткость, садизм и издевательства над людьми, набирая при этом миллионные просмотры и становясь всё более известными. Такие видеоматериалы могут искажать нравственные нормы и ценностные ориентиры некоторой части российского общества, трансформируя недопустимое поведение в позволительное и вдобавок прибыльное.