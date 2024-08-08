Путин подписал указ о запрете треш-стримов
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространение информации, содержащей противоправные действия и насилие. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Информация, содержащая сведения, распространение которых ограничено актами президента РФ: информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащая изображение с признаками насильственных действий и распространяемая из хулиганских или корыстных побуждений", — говорится в документе.
В пояснительной записке к закону говорится об опасности роста популярности в нашей стране стримов, в рамках которых контент-мейкеры демонстрируют жесткость, садизм и издевательства над людьми, набирая при этом миллионные просмотры и становясь всё более известными. Такие видеоматериалы могут искажать нравственные нормы и ценностные ориентиры некоторой части российского общества, трансформируя недопустимое поведение в позволительное и вдобавок прибыльное.
Ранее Life.ru рассказывал, что спикер ГД РФ Вячеслав Володин говорил о намерении парламентариев принять соответствующий закон. Уточнялось, что у преступивших его стримеров будут забирать необходимое для проведения трансляций оборудование и штрафовать их — сумма может достигать одного миллиона рублей. 2 августа законопроект одобрил Совет Федерации.