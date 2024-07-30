Олег Монгол сообщил, что Иришка Чики-Пики станет матерью
Треш-блогерша Иришка Чики-Пики готовится стать матерью через ЭКО
Блогер Иришка Чики-Пики. Обложка © YouTube / Алёна, блин!
Треш-блогерша Иришка Чики-Пики готовится стать матерью. Этой неожиданной для поклонников новостью поделился друг семьи — блогер Олег Монгол.
Олег Монгол сообщил, что Иришка Чики-Пики готовится стать мамой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / family.poxmele
"Мы едем на ЭКО — делать ребёнка Иришке", — обрадовал подписчиков Монгол.
Об этом радостном событии Монгол рассказал в компании друзей. Они собрались на весёлое торжество, чтобы поддержать блогершу. Все закричали: "Ура!" Между тем ранее Иришка Чики-Пики рассказывала, что якобы они с мужем Пашей Безумным уже готовы к пополнению в семье. Тогда подписчики не восприняли намерения блогеров всерьёз.
А ранее Life.ru рассказывал, что певица Сати Казанова скоро впервые станет мамой. Артистка находится в браке с итальянцем Стефано Тиоццо с 2017 года. Пара долгое время не могла завести малыша, но чудо всё-таки свершилось.