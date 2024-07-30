Олег Монгол сообщил, что Иришка Чики-Пики станет матерью

Об этом радостном событии Монгол рассказал в компании друзей. Они собрались на весёлое торжество, чтобы поддержать блогершу. Все закричали: "Ура!" Между тем ранее Иришка Чики-Пики рассказывала, что якобы они с мужем Пашей Безумным уже готовы к пополнению в семье. Тогда подписчики не восприняли намерения блогеров всерьёз.