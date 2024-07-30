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30 июля, 14:28

Олег Монгол сообщил, что Иришка Чики-Пики станет матерью

Треш-блогерша Иришка Чики-Пики готовится стать матерью через ЭКО

Блогер Иришка Чики-Пики. Обложка © YouTube / Алёна, блин!

Блогер Иришка Чики-Пики. Обложка © YouTube / Алёна, блин!

Треш-блогерша Иришка Чики-Пики готовится стать матерью. Этой неожиданной для поклонников новостью поделился друг семьи — блогер Олег Монгол.

Олег Монгол сообщил, что Иришка Чики-Пики готовится стать мамой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / family.poxmele

"Мы едем на ЭКО — делать ребёнка Иришке", — обрадовал подписчиков Монгол.

Об этом радостном событии Монгол рассказал в компании друзей. Они собрались на весёлое торжество, чтобы поддержать блогершу. Все закричали: "Ура!" Между тем ранее Иришка Чики-Пики рассказывала, что якобы они с мужем Пашей Безумным уже готовы к пополнению в семье. Тогда подписчики не восприняли намерения блогеров всерьёз.

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А ранее Life.ru рассказывал, что певица Сати Казанова скоро впервые станет мамой. Артистка находится в браке с итальянцем Стефано Тиоццо с 2017 года. Пара долгое время не могла завести малыша, но чудо всё-таки свершилось.

Дарья Нарыкова
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