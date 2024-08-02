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2 августа, 08:59

Совфед одобрил закон, запрещающий треш-стримы

Сенаторы Совета Федерации на пленарном заседании одобрили закон, который предусматривает запрет на распространение контента, демонстрирующего противоправные и насильственные действия, к чему как раз относятся и так называемые треш-стримы.

Поправки коснутся закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Под запретом окажется "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность". Такой контент, по мнению сенаторов, выражает неуважение обществу, а также демонстрирует насилие ради хулиганских, корыстных и прочих низменных целей.

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Ранее Вячеслав Володин сообщал, что члены Госдумы хотят принять закон, запрещающий треш-стримы. При этом у нарушителей собираются изымать всё техническое оборудование для проведения трансляций, а также штрафовать их на сумму до одного миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Владимир Озеров
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