Совфед одобрил закон, запрещающий треш-стримы

Сенаторы Совета Федерации на пленарном заседании одобрили закон, который предусматривает запрет на распространение контента, демонстрирующего противоправные и насильственные действия, к чему как раз относятся и так называемые треш-стримы.

Поправки коснутся закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Под запретом окажется "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность". Такой контент, по мнению сенаторов, выражает неуважение обществу, а также демонстрирует насилие ради хулиганских, корыстных и прочих низменных целей.