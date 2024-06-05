Суд вынес приговор твич-стримерше YokoBovich за фейки о ВС РФ

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу твич-стримера YokoBovich Анны Бажутовой. Её признали виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

"Бажутовой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года", — говорится в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.