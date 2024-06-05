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Регион
5 июня, 16:14

Суд вынес приговор твич-стримерше YokoBovich за фейки о ВС РФ

Стримершу Бажутову осудили на 5,5 года за фейки об Армии России

Стримерша Бажутова в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Стримерша Бажутова в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу твич-стримера YokoBovich Анны Бажутовой. Её признали виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

"Бажутовой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года", — говорится в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Стримерша в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Также сегодня Life.ru рассказывал о том, что Следственный комитет добивается заочного ареста главного редактора интернет-издания Republic* Дмитрия Колезева** по делу о фейках о Российской армии. А недавно суд в Москве вынес заочный приговор по аналогичной статье экономисту Константину Сонину**. Ему назначили 8,5 года колонии общего режима.

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* Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Николь Вербер
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