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Регион
23 мая, 18:53

Суд в Москве вынес заочный приговор экономисту Сонину* за фейки об Армии России

Константин Сонин*. Фото © Wikipedia

Константин Сонин*. Фото © Wikipedia

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина* к 8,5 года колонии общего режима за фейки о Российской армии, которые он публиковал в своих социальных сетях. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемому также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года шесть месяцев.

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Напомним, уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ при проведении специальной военной операции в отношении экс-профессора ВШЭ Сонина* возбудили ещё в прошлом году. Он опубликовал соответствующие посты в телеграм-канале. При этом сам находился за пределами нашей страны. В мае 2023-го МВД РФ объявило его в розыск.

* Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Николь Вербер
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