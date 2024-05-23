Суд в Москве вынес заочный приговор экономисту Сонину* за фейки об Армии России
Константин Сонин*. Фото © Wikipedia
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина* к 8,5 года колонии общего режима за фейки о Российской армии, которые он публиковал в своих социальных сетях. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, обвиняемому также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года шесть месяцев.
Напомним, уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ при проведении специальной военной операции в отношении экс-профессора ВШЭ Сонина* возбудили ещё в прошлом году. Он опубликовал соответствующие посты в телеграм-канале. При этом сам находился за пределами нашей страны. В мае 2023-го МВД РФ объявило его в розыск.
* Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.