Суд в Москве вынес заочный приговор экономисту Сонину* за фейки об Армии России

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина* к 8,5 года колонии общего режима за фейки о Российской армии, которые он публиковал в своих социальных сетях. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемому также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года шесть месяцев.